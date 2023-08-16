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        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:00
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        Kayseri'den kısa kısa
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        KAYSERİ (AA) - Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Grand Prix Kaisareia etabı hafta sonu gerçekleşecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 134 kilometre uzunluğundaki parkura Kazakistan, Özbekistan, Japonya, Malezya, Ukrayna, Eritre, Hollanda, İngiltere ve Türkiye'den sporcular katılacak.

        Erkekler kategorisinde 19 Ağustos saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak yarışlar, Erciyes Dağı'nda tamamlanacak.

        - Mobil ekmek fırını hizmete girdi

        Kayseri'de faaliyete geçen Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını, ihtiyacın yoğun olduğu bölgelerde hizmet vermeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesinin vatandaşa sağlıklı, taze ve kaliteli ürün sunan Kent Ekmek Fırını artık mobil olarak da çalışmaya başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk etapta İldem bölgesinde hizmet veren mobil ekmek fırınında incelemede bulundu.

        - Büyükkılıç'tan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine ziyaret

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Büyükkılıç, ziyaret ettiği merkezde sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Kanserle mücadelede erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu açıdan baktığımızda bu gibi merkezlerimizin yaptıkları çalışmalar insanlarımızın yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

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