Bakan Özhaseki, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesinin temel atma töreninde konuştu:

KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şimdi gökyüzünde bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız uçuyor. En önemli ihracat kalemlerimizden birisi olmaya başladı. Dünya sırada, bizden bunları istiyor." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu tür liselere sahip çıkmalarının önemli olduğunu söyledi.

Havacılık alanında son 20 yılda çok güzel atılımlar yapıldığını belirten Özhaseki, "Dün paramızla İHA istediğimizde Amerika burnunu kıvırıyordu. AB üyesi ülkelerin birçoğu bize Kıbrıs Harekatı'ndan sonra silah ambargosu uygulamışlardı. Silah vermiyorlardı ve paramızla dahi en elzem olan silahlarımızı alamıyorduk." diye konuştu.

Özhaseki, aradan yıllar geçtiğine dikkati çekerek, "Çok şükür bu milletin evlatları çalıştılar. Şimdi gökyüzünde bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız uçuyor. En önemli ihracat kalemlerimizden birisi olmaya başladı. Dünya sırada, bizden bunları istiyor. Uydularımız artık gökyüzünde geziyor. Çok şükür artık ülkemiz sağa sola rica eden, el açan bir ülke olmaktan çıktı. Bugün kendi kendine yeten, savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yapan bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

Zor bir coğrafyada yaşadıklarına dikkati çeken Özhaseki, bu coğrafyada yaşamanın tek şartının güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güçlü olmak bir mecburiyettir. Avrupa'nın ortasında eğer Lüksemburg gibi bir ülkeyseniz, Belçika, Hollanda gibiyseniz, askeri yatırımlara bir kuruş harcamayın, gerek yok. Refahınızı arttırmaya bakın, keyfinize bakın ama bu coğrafyada hür bir şekilde yaşamak istiyorsanız, bayrağımız dalgalansın, ezanımız okunsun istiyorsanız, bizim savunma sanayine sonuna kadar büyük paralar harcamamız ve kendi kendimize yeten bir ülke olarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün yerlilik oranı savunma sanayisinde yüzde 80'leri buldu. Allah'a hamdediyoruz."

- "En önemli şey birliğimiz, beraberliğimiz"

Bu arada hiç ummadıkları şeyler olduğunu aktaran Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere değindi.

Depremin 100 milyar doların üzerinde bir sıkıntı çıkardığına işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok şükür onun da altından kalkabilecek bir yapıya kavuşuyoruz. Allah'a şükrediyoruz. Cenabıhak bu millete zeval vermesin diye dua ediyoruz. En önemli şey birliğimiz, beraberliğimiz. İnşallah bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. İnsanlar farklı düşünebilirler, farklı partilere oy verebilirler, seçimlerde insanların tercihleri farklı olabilir. Yaşam tarzları da ister muhafazakar bir yaşamı temsil etsinler veya daha modern bir yaşamı tercih etsinler, başımızın üstünde yeri var diyoruz. Fakat ikide birde durmadan uyarıyoruz. Ne olur PKK'lı köpeklere yüz vermeyin. Onların siyasi uzantılarını azdıracak şekilde onları cesaretlendirmeyin. FETÖ'cü köpeklere yüz vermeyin. Onların günümüzdeki uzantılarını azdıracak şekilde sağınızda, solunuzda bulundurmayın. Milli olun, yerli olun. Efendim biz yüzde 48'iz, size verenler işte köylüler, garibanlar, işçiler. İşçiler başımızın üstüne, ırgatlar başımızın üstüne. Çalışanların başımızın üstünde yeri var. Allah bizi o PKK'lı katillerle Amerika'nın kucağına gidip hainlik yapan köpeklerle bir araya getirmesin yeter. Biz işçilerle bir araya gelelim, amelelerle bir araya gelelim, kardeşlerimizle bir araya gelelim ama o kötü insanlarla bir araya gelmeyelim, bu dünyaya değer."

Özhaseki ve il protokolü, duanın ardından temel atma törenini gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki, program öncesi Erciyes Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen "Tıp Fakültesi Proje Toplantısı"na katılarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.