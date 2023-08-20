Kayseri'de down sendromlu Büşra'nın gelinlik giyme hayali gerçekleşti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 24 yaşındaki down sendromlu Büşra Atar'ın gelinlik giyme hayali, büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büşra'nın öğretmenlerine ve ailesine gelinlik giymeyi çok istediğini söylemesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Evinden alınarak Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'ye getirilen Atar'ın, saç tasarımı ve makyajı yapıldı.

Gelinlik giydirilen ve kursiyerler tarafından alkışlarla karşılanan Büşra Atar, sembolik olarak hazırlanan gelin arabasına bindirildi.

Gelin arabasıyla Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezine gelen genç kız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'ın da aralarında bulunduğu kalabalık tarafından karşılandı.

Davul eşliğinde araçtan inen Büşra, ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla eğlendi, eline kına yakıldı.

Takı töreni de gerçekleştirilen düğünde, genç kız, gelin çiçeğini davetlilere atmayı ihmal etmedi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Büşra Atar, kendisine bu düğünü hediye eden ve hayalini gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büşra'nın ablası Arzu Yılmaz, "Büşra'nın en büyük hayali gelin olmak, gelinlik giymekti. Hatta son birkaç haftadır bunu çok isteyerek dile getiriyordu. Duaları kabul oldu. Şu an onu yaşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Hem mutluyum hem hüzünlüyüm." ifadesini kullandı.

Anne Zeynep ve baba Abdullah Atar da organizasyonu yapan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk ise yaşam merkezi öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, Büşra'yı hayaline kavuşturdukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.