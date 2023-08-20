Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü ayağı olan Grand Prix Kaisareia etabı tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etaba, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Japonya, Malezya, Ukrayna, Eritre, Hollanda, İngiltere, İran ve İsrail'den 63 erkek ve 32 kadın bisikletçi katıldı.

Erkekler kategorisinde yarışan sporcular 134, kadınlar ise 88 kilometrelik zorlu parkurlarda pedal çevirdi.

Erciyes Tekir Kapı'da tamamlanan etapların erkekler kategorisinde Malezya takımından Anatolii Budiak birinci, Kazakistan takımından Anton Kuzmin ikinci ve Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Halil İbrahim Doğan üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Özbekistan takımından Zabelınskaya Olga birinciliği, Ankuva İran Bisiklet takımından Yazdanı Somayeh ikinciliği ve Özbekistan takımından Kuskova Yanına üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.