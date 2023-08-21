Kayseri'de asayiş uygulamaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 14-20 Ağustos döneminde uygulamalar yaptı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 kişi yakalandı.
Uygulamalarda 224 faili meçhul olay aydınlatılırken 23 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefetten" işlem yapıldı.
Ayrıca uygulamalarda 4 yakalama hacizli, 1 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 7 fişek ve 8,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.