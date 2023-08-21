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        Kayseri'de asayiş uygulamaları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:56
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        Kayseri'de asayiş uygulamaları
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 14-20 Ağustos döneminde uygulamalar yaptı.

        Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 kişi yakalandı.

        Uygulamalarda 224 faili meçhul olay aydınlatılırken 23 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefetten" işlem yapıldı.

        Ayrıca uygulamalarda 4 yakalama hacizli, 1 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 7 fişek ve 8,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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