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        Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:01
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        Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'den Hatay'a giden Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracında 15 bin 300 depremzedenin tedavisi yapıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının imal ettiği, donanımını Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin üstlendiği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokolün ardından hizmete başlayan gezici klinik aracı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedelere hizmet verdi.

        Hatay'da 14 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan ve 180 gün bölgede çalışma yürütülen klinikte, 15 bin 300 depremzedenin diş tedavisi yapıldı.

        Protez hariç diğer tüm tedavilerin gerçekleştirildiği klinik, tam donanımlı olarak afetzedeler için çalıştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Kazım Coşkun, Hatay'da diş konusunda aciliyet gerektiren tüm müdahalelerin bu klinikte yapıldığını belirtti.

        Klinikte ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilerin de verildiğini aktaran Şahin, "Kanal tedavileri, dolgular, diş çekimleri yapıldı. Bugün itibarıyla görevini tamamlayan aracımız Kayseri'ye döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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