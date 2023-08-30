Başkan Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 10 öğrenciye bisiklet hediye etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tomarzalı 10 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Tomarza Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri'nde 10 öğrenciye verdiği bisiklet sözünü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yerine getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü tarafından öğrencilere, Başkan Büyükkılıç tarafından gönderilen bisikletler teslim edildi.

Halk oyunu kostümü giyen öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.