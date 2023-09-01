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        Edis, Ceza ve Güneş, Fanta Fest'in Kayseri durağında sahneye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 00:30 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:33
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        Edis, Ceza ve Güneş, Fanta Fest'in Kayseri durağında sahneye çıktı
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        KAYSERİ (AA) - "Fanta Fest" kapsamında sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş, Kayseri'de konser verdi.

        İlk olarak 2001'de düzenlenen ve 14 yıl kesintisiz devam eden Fanta Fest coşkusu, tüm hızıyla devam ediyor.

        Geçen yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest kapsamında bu sene Bursa, İzmir, Denizli, Antalya ve Adana gibi illerin ardından Kayseri'de konser düzenlendi.

        Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest konseri, RGH Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında yoğun katılımla gerçekleşti.

        Edis, Ceza ve Güneş, sevilen şarkılarını seslendirirken, alanı dolduran binlerce kişi ise sanatçılara eşlik etti.

        Fanta Fest, bu sene ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle depremden etkilenen 200 lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.

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