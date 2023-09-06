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        Vali Gökmen Çiçek Tomarza'yı ziyaret etti

        Vali Gökmen Çiçek, Tomarza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:01
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        Vali Gökmen Çiçek Tomarza'yı ziyaret etti
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tomarza Kaymakamlığını ziyaret eden Çiçek, Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu'ndan bilgi aldı.

        Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de Çiçek'e alt yapı, üst yapı çalışmaları ve belediyenin sorumluluk alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Vali Çiçek ve beraberindekiler, Tomarza Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, kooperatifçe üretimi yapılan istiridye mantarı ile hediyelik eşyaları inceledi.

        Çiçek, Tomarza Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunu da ziyaret ederek, gençlerle voleybol oynadı.

        Tomarzalı vatandaşlar ve esnafla da bir araya gelen Çiçek, sorunları dinleyerek, çözümü konusunda elinden geleni yapacağını ifade etti.

        Çiçek, kabak çekirdeği kavurma, paketleme tesisi ve köpek barınağını da ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

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