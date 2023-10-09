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        Kayseri'de bir kişi mezarlıkta ölü bulundu

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:55
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        Kayseri'de bir kişi mezarlıkta ölü bulundu
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Şehir Mezarlığı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen F.L'nin (34) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan F.L'nin vücudunda bıçak yarası olduğu ileri sürüldü.

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