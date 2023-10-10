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        Kayseri Kitap Fuarı kapılarını 13 Ekim'de ziyaretçilere açacak

        Kayseri Kitap Fuarı, 13-22 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:13
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        Kayseri Kitap Fuarı kapılarını 13 Ekim'de ziyaretçilere açacak
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        Kayseri Kitap Fuarı, 13-22 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, fuarın 6'ncı kez düzenleneceğini belirtti.

        Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki etkinlikte yazarların da konuk edileceğini aktaran Büyükkılıç, "Kayseri tarihte 'Makarr-ı Ulema' yani 'Alimler Şehri' olarak bilinir. Kayseri'mizde çok değerli yazarlarımızı konuk edeceğiz. Bazı yazarlarımız söyleşi yapacak ve konferans verecek, bazı yazarlarımız ise imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

        İlk kitap fuarını 582 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Büyükkılıç, ikincisini 672 bin, üçüncüsünü 798 bin, dördüncüsünü 815 bin 119, beşincisini 935 bin 638 kitapseverin ziyaret ettiği fuarın, kentte en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürdüğünü, altıncısında da bu rekoru kırmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Büyükkılıç, 400'ü şehir dışından gelecek 500 yazarın fuarda yer alacağını, kitapseverleri ve Kayserilileri fuara beklediklerini sözlerine ekledi.

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