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        Kayseri Üniversitesinin aşçılık programı öğrencileri festivallerden ödülle döndü

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu aşçılık programı öğrencileri, Adana ve Niğde'de düzenlenen yarışmalardan dereceyle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:59
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        Kayseri Üniversitesinin aşçılık programı öğrencileri festivallerden ödülle döndü
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        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu aşçılık programı öğrencileri, Adana ve Niğde'de düzenlenen yarışmalardan dereceyle döndü.

        KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-8 Ekim'de düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamındaki yemek yarışmasında, aşçılık programı öğrencilerinden Hilal Bedir, Zübeyde Çatal ve Rümeysa Özbay ekip kategorisinde birinci, Hasan Hüseyin Durmaz, Şefika Sarıçiçekli ve Ayşenur Dikme ise üçüncü oldu.

        Üniversitelerarası genç şefler kategorisinde Şefika Sarıçiçekli birinci, Hasan Hüseyin Durmaz üçüncü oldu.

        Genç Şefler kategorisinde İrem Aslan ve Fatma Cikla, jüri özelödülüne layık görüldü.

        Niğde'de üçüncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali'nde ise Hilal Bedir, bireysel modern Türk mutfağı ana yemek dalında birinci, Burat Taha Osmanlı mutfağında ikinci, Büşra Nur Canbazoğlu ise Selçuklu mutfağında üçüncü oldu.

        Niğde yemekleri kapalı kutu yarışmasında da Hamit Emin Yıldız ikinci, ekip yemek yarışmasında Şefika Sarıçiçekli, Hasan Hüseyin Durmaz ve Ayşenur Dikme ikinci oldu.

        Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Adana ve Niğde'de festivaller kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ve öğretim elemanlarını kutladı.

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