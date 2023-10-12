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        Kayseri'nin kabak çekirdeğinin ihracat pazarı genişliyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de üretilen kabak çekirdeği, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:07
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        Kayseri'nin kabak çekirdeğinin ihracat pazarı genişliyor
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de üretilen kabak çekirdeği, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

        Kayseri genelinde 375 bin dekar arazide yetiştirilen ürünle Türkiye'nin kabak çekirdeği üretiminin yüzde 35'i gerçekleştiriliyor.

        Erciyes Dağı'nın eteklerindeki verimli topraklarda yetişen ve aromatik lezzete sahip olan kabak çekirdeğinin ihracat pazarının genişletilmesi için çalışmalar yapılıyor.

        Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine, bu yıl verim ve kaliteden memnun olduklarını söyledi.

        Öztaş, "Bu yıl yaklaşık 22-25 bin ton rekolte yakalamış oluruz. Fiyat olarak da geçen yıl kilogramı 80 liraya çıkmıştı. Bu sene tahmini fiyat aralığımız 125-130 lira olur." dedi.

        Erciyes Dağı eteklerinde yetişen kabak çekirdeğinin kalitesinden dolayı tercih edildiğini belirten Öztaş, şunları kaydetti:

        "Geçen sene Yeni Zelanda'ya ihraç edilmişti. İhracat için bazı ülkelerden talep var. Tunus, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir, Azerbaycan için ihracatçı firmalarla görüştük. Bizden şu anda talep var ama ekimin sonlarına doğru onların isteğine cevap verebiliriz. Geçtiğimiz yıllara oranla bu sene talep daha fazla. Seneler geçtikçe daha iyi olacak. Özellikle Orta Doğu'dan talep var. Tomarza kabak çekirdeğinin taliplisi çoğalmaya başladı. Bundan dolayı da 6-7 ülkeye ihracatımız başlamak üzere. Görüşmeleri yaptık. İnşallah ilerleyen zamanda bunu daha fazla ülkelere göndermeye çalışacağız."

        Öztaş, Kayseri genelinde üretilen yaklaşık 25 bin ton kabak çekirdeğinin 10 bin tonunu Tomarza'nın karşıladığını sözlerine ekledi.

        - "İhracat bizim için çok güzel olur"

        Çiftçi Cesur Karaburun da çocukluğundan itibaren çiftçilikle uğraştığını, ağırlıklı kabak çekirdeği ürettiğini söyledi.

        İhracatın kendileri için önemli olduğunu belirten Karaburun, "Yaklaşık 120 dekar araziye kabak çekirdeği ektik. Bu sene çekirdek kalitesi ve rekolte çok güzel. İhracat bizim için çok güzel olur. Deneyip görmek lazım. Bizi olumlu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

        Cuma Şahin ise bu yıl verimden memnun olduğunu, ihracatla birlikte üretimin de artacağını dile getirdi.

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