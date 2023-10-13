Göç yolunda yaralanan kuşlara milli parktaki merkezde bakılıyor MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bulunan Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaralı ve bitkin kuşlar tedavi edilerek doğaya salınıyor.

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bulunan Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaralı ve bitkin kuşlar tedavi edilerek doğaya salınıyor.

Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 40 bin hektarlık alanda "allı turna" olarak bilinen flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türünü ağırlıyor.

Göçmen kuşlara konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kuşlar tedavi ediliyor.

Bölge halkı veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince yaralı bulunan kuşlar, bu merkeze getirilerek veteriner hekim tarafından tedavi edilip doğaya salınıyor.

Kuş gözlemcisi Mehmet Ünlü, AA muhabirine, Sultan Sazlığı'nın uluslararası öneme sahip olduğunu söyledi.

Sazlıkta 290'a yakın kuş türünün bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Bunların 60-70'i yerli kuş. Diğerleri göç eden, kışlayan, kısmen göç eden türlerden oluşuyor. Büyük bir alan olduğu için içerisinde farklı ekosistemleri bulunduruyor. Kuşlar iki farklı yarımküre arasında göç ediyor. Besin rekabeti başladığı zaman kuşlar kuzeyden güneye, üremek için ise güneyden kuzeye göç eder." dedi.

Ünlü, Türkiye'nin kuşların göç yolu üzerinde bulunduğunu, Sultan Sazlığı'nın da bu güzergahta önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Türlerine göre kuşların konaklama süresinin değiştiğine dikkati çeken Ünlü, "Bazı türler yoğun bir besinle karşılaşırsa bu süre uzayabiliyor. Bazen 1 ay duran, bazen 1 hafta duran, bazen ise günübirlik uğrayıp geçen türler oluyor." diye konuştu.

Ünlü, göç yolundaki kuşların yorgunluk, su kaybı ve hastalık gibi zorluklarla karşılaşabildiğini dile getirdi.

Merkezde, yoğun tedavi gerekmeyen kuşların ihtiyaçları karşılandıktan sonra doğaya bırakıldığını anlatan Ünlü, bunun yanında durumu daha ağır kuşların da olabildiğini söyledi.

Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin göçebe kuşlar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Göç ederken bir yere takılıp, çarpıp, kanadı kırılan kuşlar oluyor. Sultan Sazlığı'ndaki rehabilitasyon merkezine kuşlar alınıyor. Oradaki veteriner yapabiliyorsa tedavisini yapıyor. Yapamazsa kent merkezindeki Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesine götürülüyor. Orada kuşlar rehabilite edilmeye çalışılıyor. Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bu yıl 400'ün üzerinde kuş tedavi edildi ve doğaya salındı. Doğaya adapte olamayan türler, hayvanat bahçesinde korumaya alınıyor."