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        Kayseri'de avukatlar İsrail saldırılarını kınadı

        Kayser'de avukatlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:34
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        Kayseri'de avukatlar İsrail saldırılarını kınadı
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        Kayser'de avukatlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kayseri Barosu önünde bir araya gelen Kayseri Avukat İnisiyatifi üyeleri, "Filistin'de savaş ve insanlık suçu işleniyor, işgal ve katlıma karşı Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan avukat Eylem Sarıoğlu, İsrail'in Filistin'de savaş ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

        Filistin'de yıllardır İsrail işgalinin sürdüğünü vurgulayan Sarıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün burada bizlerin, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sokakta bulunan milyonların tek talebi öncelikle ateşkesin sağlanması, Filistin halkı ve toprakları üzerindeki siyonist İsrail işgalinin son bulmasıdır. Yaşam hakkı başta olmak üzere insan haklarını sonuna kadar savunmayı ilke edinmiş Kayseri Avukat İnisiyatifi olarak Filistin halkı ile dayanışmayı sürdüreceğiz ve 'katil İsrail, Filistin'den defol' demeyi sürdüreceğiz."

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