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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kitap Fuarı'nda konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Dünyadaki mazlumların kurtuluşuna sebep olacak tek devlet Türkiye'dir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:06 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:14
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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kitap Fuarı'nda konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Dünyadaki mazlumların kurtuluşuna sebep olacak tek devlet Türkiye'dir." dedi.

        Kayseri'deki 6'ncı kitap fuarında düzenlenen konferansa katılan Yenişehirlioğlu, sosyal medyanın kişinin olduğundandaha iyi görünmenin bir yolu olduğunu söyledi.

        Birçok kişinin sosyal medyada beğeni almak için uğraş verdiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Bizler mutlu insanlar rollerine bürünebiliriz. Kendimizi mükemmel gösterebiliriz. Sosyal medyada bu sıralar yaptığımız en maharetli iş budur." diye konuştu.

        Yenişehirlioğlu, birlik ve beraberlik sağlandığı sürece kimsenin Türkiye'yi durduramayacağını kaydetti.

        Türkiye'nin dünya üzerindeki rolünden de bahseden Yenişehirlioğlu, "Türkiye giderek daha da güçleniyor. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece bizi hiç kimse durduramaz. Dünyadaki mazlumların kurtuluşuna sebep olacak tek devlet Türkiye'dir. Başka devlet yoktur. Dünyanın geçtiği bu yangından çıkaracak olan tek bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

        Yenişehirlioğlu, konferanstan sonra okuyucuları için kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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