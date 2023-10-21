Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 15 kişi yaralandı

        Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 15 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Hüseyin Öztürk'ün kullandığı, tarım işçilerinin bulunduğu 38 TP 937 plakalı minibüs, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DT 6005 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 15 işçi, ambulanslarla Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kitap Fuarı'nda konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kitap Fuarı'nda konuştu:
        Özvatan Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
        Özvatan Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
        Kayseri´de Gazze mitingi
        Kayseri´de Gazze mitingi