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        Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, 3 golle alınan net galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:33
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        Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, 3 golle alınan net galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takım arası sonrasını kendisi, oyuncuları ve ekibinin yeni bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi.

        Bunun çok sebepleri olduğunu ifade eden Uçar, "Çünkü transferin son günü tahta açılmış, birkaç oyuncu aramıza katılmıştı. Sakatlıkları devam eden çok sayıda oyuncumuz vardı. Gerek onların iyileşmeye başlaması, yavaş yavaş aramıza katılması, biraz da yeni oyuncuların adaptasyon sorunlarını atlatıp fiziksel eksikliklerin giderilmesi açısından milli maç arasının yeni bir başlangıç olarak görüyorduk." dedi.

        Bundan dolayı da iç sahada alacakları ilk galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Uçar, en başta bugün sahada kazanma arzusunu ortaya koyan, disiplin dışına hiç çıkmayan oyuncularını kutladı.

        İlk yarıya çok istekli ve arzulu başladıklarını dile getiren Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gole kadar kaçırdığımız iki net pozisyonumuz var. Sonrasında golü bulduk. Belki gol sonrası bir 10 dakikalık bölüm biraz daha geride kaldığımız bölüm oldu. Ama ikinci yarıya da aynı arzu ve istekle başladık. Penaltıya kadar da net gol kaçırdığımız bir oyun oldu. 2-0'dan sonra belki bizim adımıza olumsuz olacak şey golü çabuk yememiz. 5 dakika içinde golü yememiz ister istemez rakibin direncini biraz daha artırdı. Gene de her ne kadar tedirgin olsak da oyuncular sakin kalmayı becerdi. Neticesinde de son dakikalarda Thiam ile bulduğumuz golle de bu sezon 3 gol atarak kazandığımız ilk maç oldu. Belki 3 gol attık, kaçırdığımız net pozisyonlara baktığımızda 4-5 tane net pozisyon kaçırdığımız bir oyundu. Rizespor gibi ligin en flaş ekibinden 3 golle alınan net galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum."

        Taraftarlara da teşekkür eden Uçar, "Deplasmanda daha çok puan getirmemiz gerekiyor. Hatayspor maçında da onların desteğine çok ihtiyacımız var. Umarım bundan sonraki süreçte gerek katılan arkadaşların gerekse sakat oyuncularımızın iyileşerek aramıza katılmasından sonra bunu başlangıç alıp bundan sonrasında hem oyun hem puan anlamında inşallah yukarı doğru ivmelenen bir Kayserispor izletmek benim en büyük arzumdur." diye konuştu.

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