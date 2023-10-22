Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı
Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provası gerçekleştirildi.
Giriş: 22.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:27
Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provası gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, askeri birlikler ve öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan provada, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu.
Ardından askeri birlikler ve öğrenciler, tören geçişi yaptı.