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        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı

        Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:27
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        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı
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        Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provası gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, askeri birlikler ve öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan provada, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu.

        Ardından askeri birlikler ve öğrenciler, tören geçişi yaptı.

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