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        Kayseri'de trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, tarladaki elektrik trafosundan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:53
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        Kayseri'de trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, tarladaki elektrik trafosundan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Böke Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, S.Y. isimli çiftçinin tarlasında bulunan elektrik trafosundan kablo çalındığını fark etti.

        Ekipler M.A. ve U.Ö'yü yaklaşık 450 metre bakır kabloyla suçüstü yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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