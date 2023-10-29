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        Kayseri'de "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:08
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        Kayseri'de "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yetişkin ve çocuk olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen koşuya 1000 kişi katıldı.

        Bazı aileler bebek arabası ile bazıları ise ana kucağındaki bebekleriyle organizasyonda yer aldı.

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