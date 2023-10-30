Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri'de hizmete giren yeni tramvay hatlarıyla kentteki raylı sistem ağı uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hizmete giren yeni tramvay hatlarıyla kentteki raylı sistem ağı uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından hizmete sunulan raylı sistemin 5'inci etabında Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlanacak.

        Vatandaşın hizmetine sunulan yeni hat ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometre oldu.

        Hatların hizmete girmesiyle mevcut hizmet veren tramvay 80'e çıkarılarak, seferlerde 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.

        Yeni açılan istasyonlardan yapılacak binişlerde 31 Ekim'e kadar ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

        - Kocasinan masa tenisi takımı şampiyon oldu

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi takımları, Türkiye Yıldızlar Bölge Müsabakaları'nda erkek ve kadınlarda şampiyon oldu.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kırşehir'de düzenlenen Yıldızlar Bölge Takım Müsabakaları'nda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi erkek ve kadın takımları şampiyonluk yaşadı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporcuların başarısının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtti.

        Kocasinan Belediyesi olarak spor alanında büyük başarılara imza attıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Kocasinan Spor Kulübü'nün, elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye’de sporun merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'dan ihracatta istikrar vurgusu:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'dan ihracatta istikrar vurgusu:
        Fareler üzerinde "nanoparçacık"la yapılan radyoterapiyle kanserli hücreler...
        Fareler üzerinde "nanoparçacık"la yapılan radyoterapiyle kanserli hücreler...
        AGÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'tan destek
        AGÜ öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'tan destek
        KAYSO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Eşini 18 bıçak darbesiyle yaralayan sanık için akıl sağlığı raporu istendi
        Eşini 18 bıçak darbesiyle yaralayan sanık için akıl sağlığı raporu istendi
        Hacılar Belediyesinin "Ulusal fotoğraf yarışması sergisi" açıldı
        Hacılar Belediyesinin "Ulusal fotoğraf yarışması sergisi" açıldı