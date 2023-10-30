Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de hizmete giren yeni tramvay hatlarıyla kentteki raylı sistem ağı uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından hizmete sunulan raylı sistemin 5'inci etabında Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlanacak.

Vatandaşın hizmetine sunulan yeni hat ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometre oldu.

Hatların hizmete girmesiyle mevcut hizmet veren tramvay 80'e çıkarılarak, seferlerde 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.

Yeni açılan istasyonlardan yapılacak binişlerde 31 Ekim'e kadar ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

- Kocasinan masa tenisi takımı şampiyon oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi takımları, Türkiye Yıldızlar Bölge Müsabakaları'nda erkek ve kadınlarda şampiyon oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kırşehir'de düzenlenen Yıldızlar Bölge Takım Müsabakaları'nda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi erkek ve kadın takımları şampiyonluk yaşadı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporcuların başarısının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak spor alanında büyük başarılara imza attıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Kocasinan Spor Kulübü'nün, elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye’de sporun merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.