Kayseri'de öğrenciler için ders zili "Anadolu'nun ilk tıp merkezinde" çaldı Kayseri'de ortaokul öğrencileri sosyal bilgiler dersini, Anadolu'nun ilk uygulamalı tıp merkezi olarak bilinen 817 yıllık Gevher Nesibe Medresesi'nde işledi.

Kayseri'de ortaokul öğrencileri sosyal bilgiler dersini, Anadolu'nun ilk uygulamalı tıp merkezi olarak bilinen 817 yıllık Gevher Nesibe Medresesi'nde işledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sınıfım Kayseri" projesi kapsamında Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, Gevher Nesibe Medresesinde oluşturulan alanda İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin ders zilini çalmasıyla derse başladı.

Sosyal bilgiler öğretmeni Gönül Bektaş, 7. sınıf öğrencilerine önce ders işledikleri medresenin geçmiş dönemde müzikle ve su sesiyle insanları tedavi eden hem de fakülte olarak hizmet veren bir mekan olduğunu belirtti.

Bektaş, Selçuklu Devleti'nin iskan politikasını, öğrencileri göçebe ve yerleşik halk grupları olarak ayırarak anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, projeyle öğrencilerin bazı dersleri kentin tarihi ve kültürel mekanlarında işleyeceğini söyledi.

Öğrencilerin projeyle ülkeleri ve Kayseri'nin zenginliklerini, değerlerini, geçmişini bilmelerini amaçladıklarını anlatan Karaköse, öğrenmek için her zaman bir sınıfa ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Öğrencilerden Melike Ceyda Ünalan, sınıfın dışında tarihi bir atmosferde ders işlediği için mutlu olduğunu ifade etti.