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        Büyük Önder Atatürk Sarıoğlan'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Sarıoğlan ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:29 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:43
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        Büyük Önder Atatürk Sarıoğlan'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Sarıoğlan ilçesinde törenle anıldı.

        Sarıoğlan Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelek sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Palas Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte ise şiir dinletisi, oratoryo gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

        Galeri
        Galeri

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