Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yahyalı'da fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yahyalı ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Yahyalı Kaymakamlığı ve Orman İşletme Şefliği koordinesinde Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, Orman İşletme Şefi Ufuk Bulut, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Çelebi Gün'ün duasının ardından yüksekokulun bahçesine ve çevresine 1111 fidan dikildi.

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