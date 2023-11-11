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        Sarıoğlan'da 500 fidan toprakla buluştu

        Sarıoğlan'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:43
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        Sarıoğlan'da 500 fidan toprakla buluştu
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        Sarıoğlan'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 fidan dikildi.

        Kaymakam Fatih Güner öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler Koramaz mevkisinde bir araya geldi.

        Katılımcılarla fidan diken Kaymakam Güner, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın önemini vurgulayarak, herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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