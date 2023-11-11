Sarıoğlan'da 500 fidan toprakla buluştu

Sarıoğlan'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 fidan dikildi.

Kaymakam Fatih Güner öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler Koramaz mevkisinde bir araya geldi.

Katılımcılarla fidan diken Kaymakam Güner, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın önemini vurgulayarak, herkese teşekkür etti.