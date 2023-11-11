Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Talas Bulvarı'nda seyreden T.E. yönetimindeki 38 YN 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.