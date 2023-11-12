Kayseri'de 123 milyon 614 bin liralık kilit parke döşendi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçeye 123 milyon 614 bin lira değerinde kilit parke döşedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçeye 123 milyon 614 bin lira değerinde kilit parke döşedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 ayda 15 ilçeye 672 bin 397 metrekare kilit parke yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerin konforunun arttırılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, kilit parke maliyetinin 123 milyon 164 bin lira olduğunu aktardı.