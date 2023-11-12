Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de tamamlandı

2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları Kayseri'de yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen müsabakalarda, Uşak Bir Eylül Atlıspor, Erzurum Dadaş Atlıspor, Uşak Eşme Üç Eylül Atlıspor ve Erzurum Akıncılar Atlıspor takımları mücadele etti.

Üç gün süren organizasyon sonunda D Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Uşak Bir Eylül Atlıspor final etabına katılmaya hak kazandı.

Erzurum Dadaş Atlıspor ikinci, Erzurum Akıncılar Atlıspor üçüncü olurken grupta son sırada yer alan Uşak Eşme Üç Eylül Atlıspor, Atlı Cirit 2. Lig'e düştü.

Atlı Cirit 1. Lig'de grubunu ilk sırada tamamlayan 4 ekip, final müsabakalarına katılacak. Final etabının ardından atlı cirit branşında şampiyon belirlenecek.