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        Kayseri'de evini ateşe veren kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde evini ateşe veren kişi, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:23
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        Kayseri'de evini ateşe veren kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde evini ateşe veren kişi, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2189. Cadde'de 12 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan 58 yaşındaki M.K, henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi.

        Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve kapıyı açmayan M.K'nin silahlı olabileceğini değerlendirerek bir süre yangına müdahale edemedi.

        Özel harekat polisinin koçbaşıyla kapıyı kırıp M.K'yi gözaltına almasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Evde hasara yol açan yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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