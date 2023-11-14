Develi Belediyesi yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı aldı Develi Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

Develi Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yazılı açıklamasında, çalıştıkları banka ile yapılan görüşme neticesinde tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli "TROY" kart sistemine geçirilmesi için anlaşıldığını ve kartların personele ulaşmaya başladığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı duyarsız kalmama adına böyle bir karar aldıklarını belirten Cabbar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bir yandan diplomatik temaslarla Filistin halkının uğradığı zulmün son bulması adına gayret sarf edilirken bir yandan da siyonist işgal rejimini destekleyen şirketleri boykot eylemleri yapılıyor. Bizler de Develi Belediyesi olarak bu duruma tepki göstermek için personelimizle toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamını TROY ile değiştirdik. Rabbim Gazze'li kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Onlara katil İsrail'e karşı zaferler nasip eylesin."