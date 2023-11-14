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        Kayseri'de öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:35
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        Kayseri'de öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cenazesi defnedildi.

        Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evinde dün öldürülmüş halde bulunan H.S'nin (51) cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenaze, Gesi Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazdan sonra burada toprağa verildi.

        Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülen H.S'nin eşi S.A.S. (57) ile oğulları S.S. (28) ve B.S. de (23) jandarma gözetiminde cenaze törenine katıldı.

        S.A.S, dün akşam hayvanlarını otlattıktan sonra evine döndüğünde eşi H.S'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

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