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        İstanbul'daki kazada ölen polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi

        İstanbul'da motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Şükrü Hareket'in cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:10
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        İstanbul'daki kazada ölen polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
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        İstanbul'da motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Şükrü Hareket'in cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Güngören ilçesinde dün kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Hareket'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirildi.

        Hareket'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Hareket'in ailesi, ilçe protokolü, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Şükrü Hareket, dün 34 ZN 0854 plakalı motosikletiyle Tozkoparan Mahallesi Eşref Bitlis Alt Geçidi'nde kaza yapmıştı. Kazada, Hareket ile yanında bulunan arkadaşı Ersin D. ağır yaralanmıştı.

        Ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hareket kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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