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        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kayayıklara çarpar otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:11
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        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kayayıklara çarpar otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.C. yönetimindeki otomobil, Çiğilli Mahallesi'nde yol kenarındaki kayalıklara çarpıp refüje savruldu.

        Yaralanan sürücü, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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