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        Kayseri'de uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:59
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağcaşar Barajı etrafında uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan A.S.Y. suçüstü yakalandı.

        Jandarmanın da katıldığı operasyonda, 3 paket sentetik uyuşturucu ile içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar ve 3 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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