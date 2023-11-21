Yahyalı'da "Filistin Meselesi" programı düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Filistin Meselesi" konulu program düzenlendi.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Filistin Meselesi" programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşmacılar, Filistin tarihini anlattı.

Programa Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.