Yahyalı'da 15 kadın üreticiye 75 arı kovanı dağıtıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren bir firma 15 kadına 75 arı kovanı hibe etti.

İlçede faaliyet gösteren rüzgar tribünü elektik üretim firması, Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 15 kadın üreticiye, içinde arı bulunan 75 kovan verdi.

Programa, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, İçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veli Türkmenoğlu ve kadınlar katıldı.

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