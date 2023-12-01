Kayseri'de kaçak odun kesen şüpheli Orman İşletme Şefliği ekibine saldırdı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaçak kestiği odunları traktörle taşırken yakalanan şüpheli, orman muhafaza memurunu darbetti.

Orman İşletme Müdürlüğü Kapuzbaşı-Burhaniye Orman İşletme Şefliği koruma ekibi, ihbar üzerine gittikleri Balcıçakırı Mahallesi'nde, ormandan kaçak kestiği odunları traktörüyle taşıyan E.S'yi durdurdu.

Orman muhafaza memuru A.D'yi odunla vurarak yaralayan, ekibin aracına da zarar veren E.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kolu kırılan A.D, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.S, adliyeye sevk edildi.

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