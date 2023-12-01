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        GÜNCELLEME - Kayseri'de kaçak odun kesen şüpheli Orman İşletme Şefliği ekibine saldırdı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaçak kestiği odunları traktörle taşırken yakalanan ve orman muhafaza memurunu darbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:23
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de kaçak odun kesen şüpheli Orman İşletme Şefliği ekibine saldırdı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaçak kestiği odunları traktörle taşırken yakalanan ve orman muhafaza memurunu darbeden şüpheli tutuklandı.

        Orman İşletme Müdürlüğü Kapuzbaşı-Burhaniye Orman İşletme Şefliği koruma ekibi, ihbar üzerine gittikleri Balcıçakırı Mahallesi'nde, ormandan kaçak kestiği odunları traktörüyle taşıyan E.S'yi durdurdu.

        Orman muhafaza memuru A.D'yi odunla vurarak yaralayan, ekibin aracına da zarar veren E.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kolu kırılan A.D, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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