Yahyalı'da freni boşalan kamyon, kar kütlesine çarptı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan kamyon, kar kütlesine çarparak durabildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan kamyon, kar kütlesine çarparak durabildi.
İsmail T. idaresindeki 38 J 0823 plakalı kamyon, Yenice Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yokuş aşağı hızlanan kamyon, kar kütlesine çarparak durdu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonda hasar oluştu.
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