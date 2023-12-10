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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya, Lusamba, Thuram, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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