Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya, Lusamba, Thuram, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı

KAYSERİ

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