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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de tır, kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 00:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 00:28
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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'de tır, kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Merkez Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde 38 AGM 131 plakalı tır ile 34 ADE 433 plakalı otomobil ve 48 ALK 390 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Karşı şeride geçen araçlardan tır ve kamyonet, 34 AGF 107 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden İ.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis kaza yerinden kaçan tırın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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