Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kayseri'de tır, kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde 38 AGM 131 plakalı tır ile 34 ADE 433 plakalı otomobil ve 48 ALK 390 plakalı kamyonet çarpıştı.

Karşı şeride geçen araçlardan tır ve kamyonet, 34 AGF 107 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden İ.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza yerinden kaçan tırın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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