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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakan Şimşek: Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor - Teknoloji Haberleri

        Bakan Şimşek: Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:16
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        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.

        Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Genelgeyle, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için tedbir alınmasının gerekli görüldüğünü vurgulayan Şimşek, Milli Güvenlik Kurulunun son toplantısında da yapay zeka konusunun ele alındığını ve Türkiye’nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önemine işaret edildiğini söyledi.

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        "BAKANLIK KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANILACAK"

        Şimşek, Bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılacağını, gereksiz harcamaların önleneceğini her fırsatta dile getirdiğine dikkati çekerek, "Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesinin, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlayacağını dile getirmiştim. Teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum" diye konuştu.

        Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uygun tedbirlerin, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Bakanlığında da ilk günden itibaren titizlikle planlandığını ve peyderpey uygulamaya alındığını dile getiren Şimşek, kamu mali yönetiminde dijital uygulamaları yaygınlaştırarak muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

        "VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK"

        Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde Bakanlığının Muhasebat ve Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri tarafından önemli bir projeye imza atıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yapay zekayla, karar verme ve politika geliştirme süreçlerinin etkinliği artırılacak, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacak, kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısı oluşturularak iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak."

        Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, "Yapay zeka giderlerimizi ayrıntılı analiz ederek, tasarruf fırsatlarını belirleyecek ve kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek kurumsallaştırılmış harcama önerileri sunacak." ifadesini kullandı.

        "ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İKİ AYDA SONLANDIRILACAK"

        Şimşek, projede, Türkiye'nin bu alandaki en önemli kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yapay zeka, Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş, taşınır gibi platformlarda geliştirilecek kullanım senaryoları kapsamındaki veriler üzerinde veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanacak. İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarını sonlandırıp 12 ay gibi kısa süre sonunda da harcama ve ödemeleri yapay zeka destekli yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin kamu harcamalarına nitelik olarak büyük değer kazandıracak yapay zeka projesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyip, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak."

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