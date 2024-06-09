Boğaz'da muhteşem Andrea Bocelli konseri
İtalyan tenor, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı Andrea Bocelli, İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un da izlediği konser, BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti ve binlerce seyirciye müzik ziyafeti sundu
Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, dün gece İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un da izlediği konser, BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti.
65 yaşındaki Andrea Bocelli, binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu'nun eşsiz performanslarıyla zenginleşen konser, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Andrea Bocelli, İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra popüler albümlerinden eserler seslendirdi.
Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelliye konserde soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti.
Marcello Rota'nın şefliğini üstlendiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu da konserde yer aldı.
Angelica Gismondo ve Francesco Costanın dansçı olarak sahnede olduğu, iki bölümden oluşan konserde Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini ve Luigi Denza'nın arasında bulunduğu ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle gerçekleşen konser, Bocelli’nin benzersiz sesi ve sahne performansıyla unutulmaz anlara sahne oldu.