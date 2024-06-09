CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Oy verme işlemi sonra erdi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

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Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

22 BİN OY AŞILDI VE REKOR KIRILDI

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda oy kullanma süresi 17.00 itibarıyla sona erdi. Yapılan hazırlıkların ardından sayıma geçilecek. FB TV yayınında yapılan açıklamayla 27 bin civarı oy kullanıldığı belirtildi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oylarını kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen oy verme işleminde saat 15.00 itibarıyla katılım 22 bini aşarken, her iki başkan adayı da oylarını kullandı.

Mevcut başkan Ali Koç, 27 numaralı sandıkta oyunu eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullandı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım ise 45 numaralı sandığa kızı Yaz ile birlikte geldi. Yıldırım oy vermesinin ardından seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diledi. Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.

VEFA KÜÇÜK'TEN KONGRE ÜYELERİNE UYARI "Güneşli, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak ve güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Oy verecek üyelerimizin gönlünden hangi aday geçiyorsa, ona oy versinler. Katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 30-32 bin katılım olacağını tahmin ediyorum. Bugün saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdi. Teslim aldığımızı imzaladık ve belgeledik. Saat 17.00'ye kadar üyelerimizin oy verme imkanı var. Benim anonsumla saat 10'da oy verme başlayacak. 17.00'ye kadar yaka kartını alıp oy kullanamazsa, o üyelerimize oy verme hakkı tanıyacağız. Kazanan taraf tevazu içinde, kaybedenin olgunluk içinde olması lazım. Bu şekilde sonuçlandıracağız inşallah. İnşallah bugün kazanan yine Fenerbahçe olacak. Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı. AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi. Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.

ADAYLARIN OY PUSULA RENKLERİ Fenerbahçe'de Ali Koç'un sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz renkli oy pusulalarına sahip olacağı açıklandı. REKLAM KONGREDE İLK GÜN OLAYLI BAŞLADI Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı olaylı başladı. İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesi için seçilmesi sonrası Aziz Yıldırım itirazda bulundu.

AZİZ YILDIRIM KÜRSÜYE GELDİ Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik'in açıklama yaptığı esnada başkan adayı Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı ve konuşma yapmak istedi. O esnada Vefa Küçük, "Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın." dedi. Yıldırım ise "Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!" şeklinde cevap verdi. Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Haberi Görüntüle STADYUMU TERK ETTİ Daha sonra yapmak istediği konuşmayı gerçekleştiremeyen Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler." diyerek stadyumdan ayrıldı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi. REKLAM BORÇ 307 MİLYON EURO'YA İNDİ Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi. Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon Euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon Euro'ya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.