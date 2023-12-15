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        Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattı

        AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, Rusya 1. Lig ekiplerinden Yaroslavich Yaroslavl'da forma giyen smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:26
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        Develi Belediyespor, Rus smaçör Sergey Nikitin'i kadrosuna kattı
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        AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, Rusya 1. Lig ekiplerinden Yaroslavich Yaroslavl'da forma giyen smaçör Sergey Nikitin'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Nikitin'in kente geldiği ifade edilen açıklamada, oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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