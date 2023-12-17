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        Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Kayseri'de 62 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:31
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        Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Kayseri'de 62 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Dicle Caddesi'nde bir apartmanda yaşan F.K'den (62) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, F.K'yi hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri F.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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