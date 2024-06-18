Askeri helikopterler emin ellerde! 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kapılarını Habertürk'e açtı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 5.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kapılarını Habertürk’e açtı. Kara havacılığında kritik öneme sahip olan helikopterlerin bakım ve onarım işlemleri, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bu fabrikada gerçekleşiyor.

Helikopterlerin motorları en küçük parçasına kadar söküldükten sonra detaylı bir temizlik ve onarım aşamasından geçiyor. Diğer parçalarda ise sorun olup olmadığı X-Ray cihazı ile kontrol ediliyor.

Fabrika, yerli ve seri montaj helikopter üretilmiş olan ilk askeri fabrika olma özelliğini de taşıyor. Tüm parçaların bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından helikopterlerin montajı yapılıyor. Montajın ardından ise test için uçuş hattına yönlendiriliyor. Sürecin işleyişine yönelik fabrika müdürü, teknik müdür ve test pilotu Habertürk’e konuştu. REKLAM

“FAALİYETLERİMİZİ UZMANLAŞMIŞ DENEYİMLİ; SUBAY, ASTSUBAY VE DEVLET MEMURU İLE YÜRÜTMEKTEYİZ” Fabrika Müdürü açıklamasında, “Fabrika müdürlüğümüzün görevleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm uçak ve helikopterler ile diğer kuvvet, kamu kurum ve kuruluşlarına ait helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım ve yenileştirmelerini yapmaktır. Bu faaliyetlerimizi konularında uzmanlaşmış deneyimli subay, astsubay, devlet memuru ve işçilerimizle yürütmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ GÖREVİN EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAKTAYIZ” Teknik müdür ise “Tamamı Türk mühendis, işçi ve teknisyeninin ortak çalışması sonucu uygulanan yenileştirme, modifikasyon ve modernizasyonlar ile ülkemizin imkan ve kabiliyetleri geliştirilmekte, üstlenilen her türlü görevin en iyi şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamaktayız.” ifadelerini kullandı.