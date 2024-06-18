İstanbul Avcılar'da kaza, 14 Haziran Cuma günü, saat 12.30 sıralarında, Tahtakale Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), okulun Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı olarak ekibiyle birlikte katıldığı yarışmalardan derecelere girdi.

BABASI MOTOSİKLET HEDİYE ETTİ DHA'da yer alan habere göre baba Şahin Göktürk, oğlu Furkan Samet'in başarısını tebrik etmek için yaklaşık 7 ay önce bir motosiklet hediye etti. İddiaya göre; 7 ay boyunca oturduğu siteden motosikletle hiç dışarı çıkamayan Furkan Samet, 14 Haziran Cuma günü karnesini aldıktan sonra eve geldi.

VİRAJI DÖNERKEN SAVRULDU Karne sevincini ailesiyle paylaşan Furkan Samet, babasının hediye olarak aldığı motosikletle arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıktı. Esenyurt istikametine doğru seyir halindeki genç sürücü, virajı döndüğü esnada bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın etkisiyle savrulan Furkan Samet'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Furkan Samet'e sağlık ekipleri dakikalarca kalp mesajı yaptı. Furkan Samet Göktürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNE 3 GÜN VARDI Doğum günü olan 17 Haziran'a, 3 gün kala hayata veda eden Furkan Samet'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Avcılar'a getirildi. 15 Haziran Cumartesi günü Ispartakule Şehit Tahsin Gerekli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından memleketi Zonguldak'a götürülen Furkan Samet'in cenazesi, doğum gününe 1 gün kala Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü'nde toprağa verildi.

OKULUN ROBOTİK TAKIMIYLA ABD'DE YARIŞMAYI HEDEFLİYORDU Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 7444 Ayyıldız Robotik Takımı Mekanik Kaptanı Furkan Samet, yaptığı projelerle ekip arkadaşlarıyla birlikte ABD'nin California Eyaletinde düzenlenen FIRST Robotics Competition Aerospace Valley Regional yarışmasında 40 takımın katıldığı yarışmada, finallere kalarak yarışmayı 6'ıncı tamamladı. Bu başarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Furkan Samet ve takım arkadaşlarını bakanlıkta ağırladı. Robotik çalışmalarına devam eden Furkan Samet, gelecek yıl yine ABD'de yarışmalara katılmayı planlıyordu.

OKULDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Furkan Samet'in 10. sınıf öğrencisi olduğu Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Okulumuz 7444 Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı arkadaşımız Furkan Samet Göktürk'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, yakınlarına ve tüm FRC camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"BAŞKA İNSANLARIN CANI YANMASIN" Furkan Samet'in acılı babası Şahin Göktürk, "Başarılı bir öğrenciydi, okuduğu okul da çok güzel bir okul. Robotik çalışmalara başladılar. Mekanik takımın kaptanıydı ve uluslararası yarışmalara katılıyorlardı. 6 ülke ve 56 okulun katıldığı bir yarışmada 6. olup inovasyon ödülü kazandılar. Takım arkadaşları onu Amerika'da temsil etti. Bu sene kendisi de Amerika'ya gitmeyi hedefliyordu. Vize pasaport başvuruları yapıyorduk, hazırlık aşamasındaydık, nasip olmadı. Kaza günü; karne aldığı gündü. Neşeliydi, gayet mutluydu. Eve gelmiş, üstünü değiştirmiş, anahtarları alıp çıkmış. Motosikleti 2023 yılının 10. ayında aldık. Kullandırtmıyorduk, ehliyet başvurusunda bulunmak için doğum gününü bekliyorduk. Ayın 17'si doğum günüydü. Doğum gününde ehliyet sınavlarına başvuracaktı, olmadı. Normal şartlarda hiçbir yere çıkmıyordu.