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        Kayseri'de dağlık alanda mahsur kaldığını bildiren kişi için çalışma başlatıldı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:37
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        Kayseri'de dağlık alanda mahsur kaldığını bildiren kişi için çalışma başlatıldı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kişi, Güzelöz Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kaldığını söyledi.

        İhbardan sonra arayan kişiyle iletişim kuramayan ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

        UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları Güzelöz ve Soğanlı mahalleri arasında devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

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